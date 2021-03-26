В Томске научились делать арктический мазут из старых покрышек

Томские ученые разработали технологию получения морозостойкого мазута из старых автомобильных покрышек.

По подсчетам изобретателей, ежегодно в России выбрасывается около 1 миллиона тонн отслуживших свое покрышек, а во всем в мире - около 1 миллиарда тонн. Большинство их вывозится на загородные свалки, что вызывает беспокойство экологов. Ведь покрышки выделяют токсичные вещества даже под воздействием обычного солнечного света.

- Мы относимся к покрышкам не как к мусору, а как к источнику полезных для промышленности продуктов, - рассказывает заместитель директор Инженерной школы энергетики ТПУ Владимир Губин. - И мы целенаправленно искали методы, позволяющие перерабатывать покрышки с максимальной пользой - экономической и экологической.

Пока в нашей стране перерабатывается только 30 процентов старых резиновых шин на малотоннажных производствах методом пиролиза. Это термическое разложение продукта в безвоздушной среде.

В Томске ученые впервые в России предложили использовать для этих целей метод паровой газификации. Они создали и апробировали экспериментальную установку, на которой разложение резины происходит под действием перегретого водяного пара.

- Мелкая резиновая крошка из покрышек разлагается на полезные продукты. В частности, выделяются жидкие углеводороды - мазут, - сообщили "РГ" в пресс-службе Томского политеха.

Лабораторные исследования показали, что топливо, полученное из покрышек, обладает уникальными характеристиками. Обычный мазут замерзает в диапазоне от +10 до -10°С в зависимости от марки. А мазут из резинового вторсырья не теряет своих свойств при температурах до -50 °С, поэтому он отлично подходит для использования в условиях арктических морозов. Например, в качестве топлива для котельных и судов.

- В нем гораздо ниже содержание серы, что делает его более экологичным, при этом он менее вязкий и плотный, что важно для использования. При этом он горит он и дает энергии столько же, сколько и традиционные марки, - говорит доцент отделения химической инженерии ТПУ Мария Киргина.

В настоящее время ученые разрабатывают конструкторскую документацию на создание пилотной установки, способной перерабатывать до 300 килограммов резиновой крошки в час.

Новая технология также позволяет одновременно получать газ, который можно возвращать в технологический цикл, и технический углерод в виде мелкодисперсного порошка. Такой порошок можно использовать для производства дорожного покрытия.