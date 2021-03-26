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26.03.2021 16:18
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье воспитателя детского сада уволили за избиение ребенка

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В Георгиевске воспитатель детского сада №40 ударила по лицу ребенка, который не хотел ложиться спать во время "тихого часа". Как сообщили в своем аккаунте в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, женщину уже уволили из учреждения.

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- Служебная проверка по этому инциденту уже проведена. К сожалению, факты подтвердились. Воспитательница уволена. Это правильно. Если человек позволяет себе распускать руки, работать с детьми он не должен. Пусть ищет другую профессию, - написал Владимиров.

В администрации города рассказали, что управление образования отреагировало на появившуюся в социальных сетях запись, где мама ребенка рассказала о случившемся. Судя по видео, на щеке мальчика остался след от сильной пощечины.

- Такое поведение абсолютно не допустимо, оно противоречит кодексу педагога, пострадал малыш, душевная травма нанесена его родным и близким. Мною уже принято решение о проведении проверок с целью недопущения впредь подобных ситуаций. Что касается данного инцидента, Управлением образования администрации Георгиевского городского округа принято решение об увольнении воспитателя по статье 336 Трудового Кодекса, - написала и.о. главы Георгиевского городского округа Жанна Донец.

По словам губернатора региона, теперь детский сад ждет комплексная проверка, которую проведет Минобразования Ставрополья. А вот сам поступок воспитательницы оценят правоохранители. Следственный отдел Георгиевска СУ СКР по краю начал проверку действий женщины.

- Следователи СКР дадут уголовно-правовую оценку действиям работников детского сада, ответственных за безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в дошкольном образовательном учреждении.

По результатам проведения всех проверочных действий будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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