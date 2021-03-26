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26.03.2021 17:22
Рубрика: Происшествия

Рослесхоз: В апреле лесные пожары могут вспыхнуть в 25 регионах России

Текст: Алексей Дуэль
Повышенная опасность лесных пожаров в апреле может сложиться в Дагестане, Тамбовской области, Приморском крае и других регионах. Об этом свидетельствует долгосрочный прогноз пожарной опасности в лесах на 2021 год, подготовленный Рослесхозом, сообщает пресс-служба ведомства.

"Документ разработан на основе долгосрочного погодного прогноза и средних показателей пожарной опасности, полученных от Гидрометцентра России, и данных, накопленных подведомственным федеральному агентству лесного хозяйства ФБУ "Авиалесоохрана" в результате многолетних наблюдений за горимостью лесов", - уточнили в пресс-службе Рослесхоза.

Рослесхоз: Количество пожаров с начала года сократилось вдвое

В апреле наиболее пожароопасными местами станут Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. Высокие риски возгораний в лесах ожидаются в Брянской, Курской, Белгородской и Воронежской областях, а также в западной часть Смоленской области, южных частях Орловской, Тамбовской и Псковской областей. На Урале особой бдительности потребуют южные районы Тюменской и Курганской областей.

"В традиционно горимых регионах Сибири и Дальнего Востока риски возникновения лесных пожаров в апреле 2021 года повышены на всей территории Еврейской автономной области, Республики Тыва (кроме центральной части), в западной части Алтайского края, на юге Омской и Новосибирской областей, Забайкальского и Приморского краев", - уточняет Рослесхоз.

В мае повышенные параметры пожарной опасности ожидаются в Калмыкии и на Северном Кавказе, в том числе в Ставропольском крае. Кроме того, особого внимания потребуют Башкирия, Оренбургская область, северная и восточная части Татарстана, отдельные регионы Кировской области и Коми. На Урале возгорания наиболее вероятны на юге Свердловской, севере Челябинской и западе Курганской областей, на Дальнем Востоке - в Еврейской автономной области, западных районах Бурятии, южной части Забайкальского края, юго-восточной части Амурской области и юго-западной - Хабаровского края. В прогнозе по Сибири выделяются Тыва, юга Кемеровской и Иркутской областей, Хакасии и Красноярского края, а также юго-запад Новосибирской области, север Алтайского края и восток Республики Алтай.

С наступлением лета уменьшится риск возгораний в лесах Северного Кавказа, но повысится в северной части Волгоградской области, а также в Поволжье - на всей территории Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской областей, Мордовии, в западной и центральной частях Оренбургской области, в южной части Башкирии. Также увеличится опасность лесных пожаров в Тамбовской и Калининградской областях. В Сибири и на Дальнем Востоке ситуация останется сложный, в зону риска войдут центр Якутии, Хабаровский край, восток Магаданской области и Камчатка.

Фото: iStock
В Рослесхозе рассказали, в каких регионах высадили больше всего новых лесов

К июлю обстановка в Поволжье стабилизируется, однако появится повышенный риск пожаров на западе Ямало-Ненецкого автономного округа, а также в Белгородской и Воронежской областях, на северо-востоке Архангельской области и на севере Коми.

В августе и сентябре ожидается снижение вероятности лесных пожаров на Урале, в Поволжье и Центральной России. К сентябрю менее напряженной станет обстановка и на Северном Кавказе.

В октябре период лесных пожаров должен постепенно завершится. В опасной зоне к этому времени останутся Адыгея и Карачаево-Черкесия, западная часть Тывы, восток Новгородской области, юго-запад Архангельской области и Карелия, а также Дальний Восток.

"По инициативе министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова введен обязательный еженедельный мониторинг основных показателей, в числе которых готовность парашютной, десантной пожарной службы, летчиков и наблюдателей, личного состава наземных лесопожарных подразделений, готовность техники наземной группировки, численность лесных инспекторов и так далее, - добавили в Рослесхозе. - Напомним, что решение об открытии пожароопасного сезона субъект РФ принимает самостоятельно в период, когда наступает потенциальная возможность возникновения лесных пожаров, исходя из природно-климатических особенностей, связанных со сходом снежного покрова в лесах".

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство Минприроды Рослесхоз Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь СКФО Дагестан ЦФО Тамбовская область ДФО Приморский край ЮФО Волгоградская область СЗФО Республика Коми Лесные пожары

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