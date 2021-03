Анатолий Кальварский отметит день рождения джазовым концертом

Композитор и пианист Анатолий Кальварский 3 апреля отметит день рождения джазовым концертом на сцене Дворца искусств Ленинградской области - бывшего ДК имени Горького. Жанр творческого вечера определен как "симфоджаз", в программе - авторские аранжировки, темы любимых мелодий всемирно известных авторов и знаменитые джазовые стандарты: Sweet Georgia Brown, пьесы "Облака" и "Карельский пейзаж", любимая фантазия Кальварского на песню группы ABBA The winner takes it all.

- Кальварский лично будет импровизировать за роялем в сопровождении Cимфонического оркестра Ленинградской области под управлением маэстро Михаила Голикова и лучших джазовых музыкантов страны, - рассказали организаторы.

На день рождения принято приглашать гостей, и поздравить "патриарха джаза" придут джазовый мультиинструменталист, всемирно известный музыкант Давид Голощекин, саксофонисты Кирилл Бубякин и Алексей Соколов, прозвучит губная гармоника Максима Некрасова и впечатляющий вокал Сергея Рогожина, Ксении Новиковой, Юлии Касьян.

- Третьего апреля мне вновь посчастливится исполнить три замечательные джазовые пьесы Анатолия Кальварского, написанные для оркестра, также участие в концерте примет одна из наших лучших джазовых вокалисток Юлия Касьян, - рассказал Голощекин. - И, конечно, оркестр Михаила Голикова, с которым я ни один раз сотрудничал и очень рад, что идея этого концерта появилась и уже скоро осуществится.

Справка "РГ"

Анатолий Владимирович Кальварский - признанный мастер оркестровой джазовой аранжировки. Как автор музыки он известен благодаря фильмам "Седьмой джинн", "Один за всех", "Когда отзовется эхо", телевизионным передачам и театральным постановкам. Его песни звучали в исполнении Михаила Боярского, Николая Караченцова, Андрея Миронова, Эдиты Пьехи, Людмилы Гурченко. В этом году композитор отметит свой 87-й день рождения.