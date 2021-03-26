Два человека пострадали при пожаре в Псковской городской больнице

В Псковской городской больнице в пульмонологическом отделении произошел пожар. Пациентов эвакуировали, но два человека пострадали, сообщают в правительстве Псковской области.

Очаг возгорания находился на четвертом этаже, в палате.

Пожар оперативно заметили две постовые медсестры, которые вывели пациентов из отделения и начали тушить пожар с помощью огнетушителей.

Окончательно потушили возгорание прибывшие на место сотрудники МЧС.

Двум пострадавшим пациентам оказывается медицинская помощь. На месте дежурит "скорая". Пациенты временно размещены в других отделениях, причины случившегося выясняются.