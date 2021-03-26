На Новой Земле нашли новый подвид норвежских леммингов

На острове Южный архипелага Новая Земля ученые обнаружили норвежских леммингов. До сих пор считалось, что они не обитают восточнее Кольского полуострова, а на арктическом архипелаге встречаются только сибирские и копытные лемминги.

Как сообщили в Федеральном исследовательском центре комплексного изучения Арктики УрО РАН, раньше норвежских леммингов принимали за сибирских, поскольку внешне они схожи. Но расшифровка ДНК показала, что это совершенно другой подвид.

Причем новоземельские лемминги отличаются и от своих собратьев, населяющих Скандинавию и Кольский полуостров. У первых защитная окраска, а у вторых - оранжево-черно-белая. Хотя враги у всех общие - песец, полярная сова и мохноногий канюк.

Младший научный сотрудник Виталий Спицын, который нашел "норвежцев" на острове Южный, считает, что в Норвегии и Мурманской области, где лемминги обитают среди берез, яркая окраска помогает им сливаться с ландшафтом, как зебрам в саванне. На Новой Земле она не нужна, поскольку берез там нет.

Кроме того, новоземельские особи оказались крупнее скандинавских. Биологи объясняют это тем, что одни и те же животные в холодном климате всегда больше по размерам, чем в теплом.

Ученые полагают, что новоземельские лемминги - единственные животные, которые обитают только на территории Архангельской области. Эта находка помогла исследователям получить новые сведения о прошлом архипелага.

Прежде считалось, что обитающие на Новой Земле виды появились там только после окончания последнего оледенения - около 10 тысяч лет назад, а ранее эту территорию покрывал сплошной ледник.

- Наши исследования показывают, что такое предположение неверно, - отмечает директор ФИЦКИА УрО РАН, член-корреспондент РАН Иван Болотов. - Ранее наш молодой ученый Виталий Спицын обнаружил на Новой Земле ледникового шмеля, который не обитает на материке. Для жизни ему необходимы цветущие растения. Значит, на Новой Земле была соответствующая флора. Второе подтверждение нашей гипотезы - обнаруженный подвид лемминга, который расселился там 90 тысяч лет назад, когда острова были частью суши. Кроме того, в горных озерах архипелага мы обнаружили арктического гольца - рыбу с некоторыми генетическими особенностями, которая обитала только в них.

Поскольку на Новой Земле сохранились популяции этих представителей фауны, значительная ее территория была свободна ото льда. Это означает, что экосистемы архипелага сформировались гораздо раньше, чем предполагалось.

- Новая Земля - это не молодая территория, которую недавно заселили пришельцы с континента, а древнее убежище для видов и экосистем, которые там давно существовали, - делает вывод Иван Болотов. - Это своего рода парк плейстоценового периода (плейстоцен - эпоха, охватывающая 2,5 миллиона лет до последних 11,7 тысячи лет. - Ред). Впрочем, часть видов могла прийти туда и после окончания холодной эпохи. Поэтому мы будем продолжать исследования.

- То, что на Южном острове найден новый подвид леммингов, который даже теоретически не предполагался в этом районе Арктики, - само по себе уникально, - считает заместитель директора нацпарка "Русская Арктика" Иван Мизин. - Следующим шагом будет поиск и отлов леммингов в других частях Новой Земли, что поможет нам лучше понимать природные процессы, которые происходят в удаленных уголках Арктики.