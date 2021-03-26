В вологодском поселке при пожаре погибли четыре человека

В поселке Вохтога Грязовецкого района в пятницу на пожаре погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба УМЧС Вологодской области.

Сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном доме на шесть квартир поступило на пульт дежурного в 9.15. Как выяснилось, только в пяти квартирах жили люди, одна пустовала.

На место ЧП сразу же отправились спасатели. Здание горело открытым пламенем. Площадь пожара составила 115 квадратных метров. Сначала нашли тела мужчины и женщины. Через некоторое время после разбора завалов обнаружили еще двоих. Их личности устанавливают.

Огнем полностью уничтожены четыре квартиры, две - залиты водой. Оставшиеся без жилья владельцы квартир разместились у родственников.