Под Калининградом на границе с Литвой возникла очередь фур длиной 4 км

На российско-литовской границе на выезде из Калининградской области образовалась очередь грузовых автомобилей длиной более четырех километров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

На международном автомобильном пункте пропуска "Чернышевское" в очереди с нашей стороны - более 250 машин.

- В связи с работами, проводимыми литовской стороной в Кибартае, пропускная способность снижена до минимума, - пояснили в пресс-службе. - Очевидно, что до завершения работ литовской стороны очередь не будет сокращаться. Просим водителей учитывать эту ситуацию при планировании маршрутов движения.

В отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни уточнили, что, согласно официальному сообщению Таможенной службы Литовской Республики, таможенные информационные системы будут недоступны пользователям в ближайшие дни.

Декларации принимаются в бумажном виде. Литовская сторона прилагает все усилия для скорейшего восстановления работы информационных систем и обещает незамедлительно сообщить о завершении работ.

На территории Российской Федерации программные средства работают в штатном режиме. По данным на утро 26 марта за сутки через таможенный пост МАПП "Чернышевское" проследовало на въезд в РФ 153 транспортных средства, на выезд - 112.