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26.03.2021,  
12:07
Текст:  Светлана Цыганкова

Подводную лодку "Магадан" спустили на воду в Санкт-Петербурге

На судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге в пятницу спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку "Магадан". Это третья подлодка проекта 636.3, которую строят для Тихоокеанского флота России.

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
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На официальной церемонии спуска субмарины генеральный директор предприятия Александр Бузаков отметил, что несмотря на тяжелые условия 2020 года, связанные с пандемией коронавируса, заказ на строительство подводной лодки выполняется в срок. На торжественном спуске на воду "Магадана" присутствовал заместитель командующего ВМФ России Игорь Мухаметшин.

"РГ" уже писала о преимуществах подлодок проекта 636.3 - они обладают большей скрытностью, способны первыми обнаруживать противника, безопасны в эксплуатации. Как ранее отмечал главком ВМФ адмирал Николай Евменов, "Магадан", а также уже построенные "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", учитывают специфику их эксплуатации в условиях Дальнего Востока.

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