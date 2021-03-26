Подводную лодку "Магадан" спустили на воду в Санкт-Петербурге

На судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге в пятницу спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку "Магадан". Это третья подлодка проекта 636.3, которую строят для Тихоокеанского флота России.

На официальной церемонии спуска субмарины генеральный директор предприятия Александр Бузаков отметил, что несмотря на тяжелые условия 2020 года, связанные с пандемией коронавируса, заказ на строительство подводной лодки выполняется в срок. На торжественном спуске на воду "Магадана" присутствовал заместитель командующего ВМФ России Игорь Мухаметшин.

"РГ" уже писала о преимуществах подлодок проекта 636.3 - они обладают большей скрытностью, способны первыми обнаруживать противника, безопасны в эксплуатации. Как ранее отмечал главком ВМФ адмирал Николай Евменов, "Магадан", а также уже построенные "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", учитывают специфику их эксплуатации в условиях Дальнего Востока.