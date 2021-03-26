"Магадан" взял от "Варшавянки" лучшее и вырос на два поколения

Два первенца - "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" - уже завершили полагающиеся испытания, приняты в боевой состав ВМФ России и готовятся к межфлотскому переходу с Балтики на Тихий океан. Он намечался южным маршрутом - через Гибралтар, Средиземное море и Суэцкий канал. А там ЧП - севший на мель гигантский контейнеровоз напрочь перекрыл движение, и разблокировать канал пока не могут. Понятно, что собравшиеся в дорогу военные моряки переживают, когда и как разрешится ситуация.

У экипажа подлодки "Магадан", который еще не видел своего корабля на плаву, сейчас иные заботы - он завершает подготовку в Обнинском учебном центре ВМФ. Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, плановый цикл обучения для команды ДЭПЛ "Магадан" рассчитан до конца апреля, "после чего подводники приступят к освоению вверенной техники и систем вооружения непосредственно на подводной лодке, а также обеспечат ее испытания после достройки на воде".

Подготовка экипажа ведется с использованием новейших учебно-тренажерных комплексов и по специально разработанным программам, которые учитывают "ряд инновационных решений, реализованных при проектировании серии подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота". А таких "адресных" новаций немало - это подтверждают и в конструкторском бюро "Рубин", и в Главном штабе ВМФ.

"Серия неатомных подводных лодок, строящихся для Тихоокеанского флота, воплотила в себе совместные усилия Главного командования ВМФ, проектантов, корабелов и предприятий кооперации по дальнейшему развитию проекта 636.3 в соответствии с динамикой научно-технического прогресса", - дал понять главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. По его же словам, "Петропавловск-Камчатский", "Волхов" и спускаемый сегодня на воду "Магадан", учитывают "специфику их эксплуатации в условиях Дальнего Востока".

Фото: "Адмиралтейские верфи"

Напомним, что это уже вторая серия, которая создается для ВМФ России по проекту 636.3. Первыми в 2010-2016 годах были спроектированы, построены, прошли все виды испытаний и переданы заказчику шесть аналогичных подлодок для Черноморского флота. В том числе недавно отличившийся в Средиземном море "Ростов-на-Дону".

Исходные ТТХ подводных лодок проекта 636 известны: автономность плавания - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 м, скорость подводного хода - 18 узлов. Особенность ДЭПЛ проекта 636.3 - оснащение комплексом ударного ракетного вооружения "Калибр-ПЛ" и новым радиоэлектронным оборудованием.

В ЦКБ "Рубин", в свою очередь отмечают, что проект 636.3, по которому ведется строительство серии, в соответствии с заданием минобороны РФ "глубоко модернизирован и отвечает всем современным требованиям". Конструкторы изначально заложили в эту серию возможность глубокой модернизации. Главные позиции здесь - обеспечение все более высокой скрытности, способность подводной лодки первой обнаруживать противника, удобство и безопасность в эксплуатации, повышение боевой эффективности. Установленные на этих подлодках комплексы и системы подтвердили заявленные характеристики в ходе испытаний двух первых кораблей "тихоокеанской" серии - "Петропавловска-Камчатского" и "Волхова". А сами эти испытания проводились при активном участии специалистов "Рубина".

Сегодняшний именинник "Магадан" - это, строго говоря, уже 72-я подводная лодка исходной серии "Варшавянка" (к ней относятся корабли проекта 877 и проекта 636 в его развитие). Их строили в СССР с начала 80-х годов на четырех верфях - в Ленинграде (Петербурге), Северодвинске, Комсомольске-на-Амуре и Горьком (ныне - Нижний Новгород). Строили для своего ВМФ и на экспорт - в частности, для ВМС Китая, Вьетнама и Алжира.

Казалось бы, дела давно забытых дней, преданья старины глубокой - о чем тут говорить? Какие инновации? А вот послушаем, что говорит генеральный директор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит. "Модернизационный потенциал подводных лодок серии "Варшавянка" после 40 лет развития не исчерпан, и лучшее тому подтверждение - заказ этих кораблей Военно-морским флотом России", - заявил он накануне спуска на воду "Магадана".

Фото: Олег Кулешов / ЦКБ "Рубин"

А чуть ранее высказался еще более определенно: "Проект 636.3, разработанный по заказу Военно-морского флота России, - это глубоко модернизированная подводная лодка, у которой с первоначальной "Варшавянкой" общего нет, по сути, только корпус. Требования к подводным лодкам сегодня изменились, но значительный модернизационный запас, изначально заложенный в проект, позволяет это учитывать. Боевая эффективность современных дизель-электрических подводных лодок проекта 636 существенно выше тех, которые строились в прошлом. На зарубежном рынке мы предлагаем проект следующего поколения - "Амур 1650", но и "Варшавянка" сохраняет свои позиции. Возможна ее поставка в различных модификациях, включая установку оборудования инозаказчика".

Вместе с "Магаданом" в конце 2019 года на стапеле "Адмиралтейских верфей" была заложена аналогичная ДЭПЛ "Уфа". Закладка пятой и шестой таких субмарин планируется в нынешнем, 2021 году. Сообщалось, что они получат имена "Можайск" и "Якутск". Совсем недавно, в канун Дня моряка-подводника, адмирал Николай Евменов выразил уверенность, что вся серия из шести неатомных подводных лодок проекта 636.3 для тихоокеанцев будет построена и введена в боевой состав не позднее 2024 года. И это, по словам главкома, "позволит поднять на новый качественный уровень решение задач Тихоокеанским флотом в своей операционной зоне ответственности".

А пока на Тихоокеанском флоте рядом с атомными ракетоносцами четвертого поколения серии "Борей" еще служат подлодки-предвестницы "Варшавянок" - ДЭПЛ проекта 877 "Палтус".