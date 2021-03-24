Затор в Суэцком канале показал: всему нужна альтернатива

Вчера и сегодня из Суэцкого канала и одноименного залива в Красном море приходили новости одна горячее другой. И вольно-невольно наводили на мысль, что всему в этом мире должна быть альтернатива.

Во вторник, 22 марта, танкер ВМФ России "Кола" лишь чудом увернулся от навалившегося на его корму морского сухогруза "Арк Роял", который следовал под флагом Барбадоса и нарушил правила судоходства в Суэцком заливе.

А в Суэцком канале - самом узком месте этого трансокеанского коридора - более суток не могли вызволить суперконтейнеровоз Ever Given, который сбился с фарватера, сел на мель и своим 400-метровым корпусом напрочь перекрыл движение в обе стороны.

Только за одни сутки, по данным агентства Bloomberg, в канале и на входе в него с обеих сторон - Средиземного и Красного морей - блокировано по меньшей мере 100 судов. И затор час от часу увеличивался. Администрация Суэцкого канала устами своего главы Усама Рабиа лишь обещала возобновить навигацию - после того, как злополучный контейнеровоз "освободят от части груза" и отбуксируют "на другую позицию".

Какие подробности известны на этот час? Контейнеровоз Ever Given грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн под флагом Панамы направлялся из Китая в европейский Роттердам. А 23 марта 8.10 по московскому времени застрял на 101 километре Суэцкого канала. На борту - 20 тысяч тяжеловесных контейнеров.

Возможной причиной, как сообщают, стали… погодные условия. В какой-то момент на берегах канала поднялся сильный ветер (по другим источникам - даже ураганный), случилась песчаная буря и резко упала видимость. Как результат - был потерян контроль над управлением, и 400-метровый гигант, нагруженный до самого предела, сошел с фарватера и сел на днище, вспоров носом-бульбой песчаный берег канала. А корму развернуло до другого берега. По инерции или уже течением - сейчас разбираются специалисты…

Тромб возник южнее того места, к которому примыкает и ведет на север новое русло канала. То есть обойти возникший затор никак не получится - надо как можно скорее освобождать старое русло.

Судя по фотографии с места происшествия, Ever Given вонзился в песок настолько плотно, что вся его команда могла бы сойти на берег, не прибегая к плавсредствам. Восемь буксиров почти сутки пытались стащить обездвиженное судно на глубину, но смогли лишь развернуть его кормовую часть, подтянув, насколько возможно, к берегу. А бульбу судна (особая выпуклость в носу ниже ватерлинии) пытались откопать с использованием экскаваторов…

Удалось ли в среду, 24 марта, освободить центральную часть канала, чтобы по нему, борт о борт с застрявшим Ever Given, могли пройти хотя бы средние по габаритам и осадке суда, пока не ясно - из разных источников поступает противоречивая информация. Reuters поспешил известить, что канал разблокирован - якобы со ссылкой на очевидцев. РИА Новости с упором на свои источники в компании Gulf Agency Company сообщает, что движение все еще заблокировано.

"В самом канале и на подходах к нему в Красном и Средиземном море скопилось более 150 судов в ожидании открытия прохода", - это уже "Интерфакс" приводит данные Международной системы позиционирования судов (AIS). И на тот момент отмечает, что инцидент с контейнеровозом Ever Given "уже более 25 часов блокирует движение на юге Суэцкого канала".

Случай, конечно, из ряда вон. И он, как уже сказано, вызывает невольные аналогии. Выходит, не только на Северном морском пути есть и будут сложности, вызванные погодными условиями - лед, низкие температуры, плохая видимость в полярную ночь. Помимо пиратов в Оманском заливе, у берегов Сомали и на других неспокойных участках южного маршрута есть, оказывается, и иные - погодные - риски даже в Суэцком канале. Песчаные бури на его сыпучих берегах случаются часто, и они, как выясняется, не менее суровы и чреваты последствиями, чем снежные заряды у Карских ворот и в проливе Вилкицкого на Севморпути.

Тем временем

В штабе Балтийского флота ВМФ России дали подробности инцидента, в котором едва не пострадал наш военный танкер "Кола". В официальном сообщении сказано, что "23 марта 2021 г. в 8:03 (мск) морской сухогруз "Арк Роял", следующий под флагом Барбадоса в Суэцком заливе (средняя часть Красного моря), нарушил правила судоходства и допустил навал на кормовую часть танкера Балтийского флота "Кола".

По чистой случайности никто из экипажа танкера не пострадал, разлива топлива нет. Наше судно в помощи не нуждается и продолжает движение по плану перехода. А вот капитану судна "Арк Роял", признавшему вину в нарушении правил судоходства, "заявлен морской протест".

Танкер "Кола", напоминает "Интерфакс", сопровождает в дальнем походе корвет "Стойкий", приписанный к Балтийскому флоту. В середине февраля корвет и танкер приняли участие в совместном российско-иранском военно-морском учении в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана. Дважды заходили пополнять запасы в Оман - в марте и феврале. А 19 марта "Стойкий" и "Кола" зашли в Судан, где создается пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.