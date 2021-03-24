В Суэцком канале может возникнуть "пробка" из 250 судов

Севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given может за три-пять дней создать затор из примерно 250 судов. Такое мнение высказали аналитики Центра экономического прогнозирования "Газпромбанка".

Контейнеровоз под флагом Панамы длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Роттердам и сел на мель вскоре после входа в Суэцкий канал из Красного моря, на 151-м километре канала.

Как сообщает оператор канала, компания Gulf Agency Company, спустя сутки после инцидента Ever Given был "частично снят с мели" с помощью нескольких буксиров. Но восстановить полностью движение по каналу получится только после того, как контейнеровоз будет отбуксирован с места происшествия.

Через Суэцкий канал за день в среднем проходит свыше 50 судов, таким образом за три-пять дней образуется "пробка" из примерно 250 судов, везущих в общей сложности около 15 миллионов тонн грузов.