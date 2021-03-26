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26.03.2021 01:45
Рубрика: Экономика

Суэцкий канал оказался в "ловушке"

Текст: Максим Макарычев
Буксиры в четверг, 25 марта, начали повторную операцию по разблокировке Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. Работы по освобождению для навигации Суэцкого канала могут занять несколько недель. Эту информацию, о которой упоминалось в сообщении МИД России, подтверждают западные источники. Движение судов в Суэцком канале остается заблокированным вот уже более двух суток.

Тайваньская Evergreen Marine Corp, арендовавшая севшее на мель судно, которое принадлежит японскому владельцу заявила, что голландская фирма Smit Salvage и японская Nippon Salvage будут работать вместе с экипажем судна и Управлением Суэцкого канала (SCA) над реализацией плана по снятию корабля с мели и возобновлению движения на одном из ключевых торговых маршрутов мира.

"Кит" выброшен на берег

Попытки снять с мели 400-метровый Ever Given водоизмещением 224 000 тонн возобновились накануне после короткой остановки на ночь, сообщает Guardian. Питер Бердовски, генеральный директор Boskalis, специализированной дноуглубительной компании, которая направила бригаду на место происшествия, заявил: данные c места инцидента свидетельствуют о том, что "вытащить контейнеровоз пока на самом деле невозможно" и что судно, возможно, необходимо разгрузить.

"Мы не можем исключать того, что это может занять несколько недель, в зависимости от ситуации", - сказал Бердовски в интервью голландскому телеканалу NPO. "Это похоже на огромного кита, выброшенного на берег. Это огромный груз на песке. Возможно, нам придется работать с комбинацией снижения веса за счет удаления контейнеров, нефти и воды с корабля, задействования мощных буксиров и выемки большого количества песка", - пояснил Бердовски.

Питер Сэндс, главный судовой аналитик ассоциации судовладельцев Bimco, отметил, что компании все еще рассчитывают на скорое открытие канала, "но они медленно переходят ко второму плану действий в чрезвычайных ситуациях". По оценкам эксперта, блокировка канала может затянуться минимум на четыре или пять дней, однако судовладельцы опасаются того, что она может продолжаться еще дольше.

В водном плену оказались более 150 судов

По оценкам исследовательской компании StoneX, на которую ссылается телеканал CNBC, более 150 судов, из-за севшего на мель контейнеровоза, ждут своей очереди, чтобы пройти через 120-мильный канал. Из них 24 судна перевозят сырую нефть, 15 - нефтепродукты и 16 являются танкерами для перевозки сжиженного природного газа или сжиженного нефтяного газа. Большинство судов везут зерно. Через канал, который соединяет Средиземное море с Красным морем и обеспечивает кратчайшее морское сообщение между Азией и Европой, проходит около 12% морской торговли. Таким образом, в "ловушке" оказались не только суда, но и, образно говоря, сам Суэцкий канал.

Фото: Suez Canal/AFP
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Альтернативный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды на южной оконечности Африки может занять на две недели больше. По данным агентства Associated Press, ссылающегося на оценки страховой компании Lloyd"s List, каждый день блокировки канала приносит убытки на сумму более девяти миллиардов долларов. По данным Управления Суэцкого канала, в течение 2020 года через канал прошло около 19 тысяч судов, в среднем 51,5 судов в день. В 2017 году, сообщает ВВС, японское судно-контейнеровоз заблокировало канал после того, как оно село на мель из-за механических проблем. Египетские власти развернули буксиры, и судно было снято с мели в считанные часы.

Поток страховых исков неизбежен

Эксперты отрасли заявили о "неизбежности" потока страховых исков, касающихся огромного количества задержанных грузов. Источники в отрасли сообщили Reuters, что даже если Ever Given будет быстро снят с мели, его владелец и страховщики столкнутся с исками на миллионы долларов за задержки и дополнительные расходы, понесенные другими компаниями.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Напомним, 23 марта судно Ever Given, плавающее под флагом Панамы и работающее на Тайване, село на мель. В управляющей компании заявили, что экипаж потерял способность управлять контейнеровозом якобы из-за сильного ветра и пыльной бури. Во вторник в этом районе скорость ветра достигала почти 50 километров в час. По данным некоторых источников, перед инцидентом на судне отключилось электричество, что отрицали в компании.

"Первоначальные расследования исключают любую механическую неисправность или отказ двигателя как причину инцидента", - заявили в компании. Ever Given, построенный в 2018 году, входит в число крупнейших грузовых судов в мире. Он может перевозить 20 000 контейнеров. Он был в портах Китая и направлялся в Роттердам в Нидерландах. Экипаж судна состоит из 25 человек, все они являются гражданами Индии.

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