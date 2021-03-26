В 2020 году Сбербанк вложил в экономику Северо-Запада более 870 млрд рублей

Сбербанк по итогам 2020 года выдал корпоративным клиентам на Северо-Западе более 871,5 млрд рублей. Большая часть кредитов пришлась на Санкт-Петербург - 517 млрд рублей.

Самыми динамичными регионами по темпу роста кредитования в СЗФО стали Великий Новгород, где рост составил 231%, Республика Коми - 141% и Республика Карелия - 124%.

По объёму выдачи лидируют такие отрасли, как лизинг - рост в 3,8 раз, химическая промышленность - в 2,2 раза и здравоохранение - в 2 раза.

Малому бизнесу Северо-Запада банк выдал 88,8 млрд, крупному и среднему - 328,9 млрд рублей, крупнейшему - 257,1 млрд рублей. Наиболее динамичный рост показало кредитование госсектора. Так, по СЗФО рост составил 18%, объём выдачи в этом сегменте составил 184,4 млрд рублей.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

"В 2020 году мы отмечаем рост интереса к проектам государственно-частного партнёрства. Сбербанк поддержал ряд инфраструктурных инициатив, направленных на повышение качества жизни в регионах. В частности, в Архангельской, Калининградской, Мурманской, Новгородской и Вологодской областях в рамках концессионных соглашений будут модернизированы системы ЖКХ".

По различным антикризисным программам, включая кредиты с господдержкой и реструктуризацию, банк в 2020 году выделил корпоративным клиентам на Северо-Западе свыше 70 млрд рублей. Из них 3,6 млрд по программе 0% и 26,2 млрд по кредиту под 2%. В настоящее время банк осуществляет финансирование по программе господдержки под 3% для наименее восстановившихся отраслей.

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Северо-Западный банк ПАО Сбербанк работает в 11 регионах РФ - Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия, Республика Коми и Ненецкий автономный округ. В настоящее время Северо-Западный банк Сбербанка России располагает самой развитой филиальной сетью в регионе, состоящей из 1289 офисов по обслуживанию клиентов.

Материал предоставлен пресс-службой Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.