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26.03.2021 10:07

В 2020 году Сбербанк вложил в экономику Северо-Запада более 870 млрд рублей

Сбербанк по итогам 2020 года выдал корпоративным клиентам на Северо-Западе более 871,5 млрд рублей. Большая часть кредитов пришлась на Санкт-Петербург - 517 млрд рублей.

Самыми динамичными регионами по темпу роста кредитования в СЗФО стали Великий Новгород, где рост составил 231%, Республика Коми - 141% и Республика Карелия - 124%.

По объёму выдачи лидируют такие отрасли, как лизинг - рост в 3,8 раз, химическая промышленность - в 2,2 раза и здравоохранение - в 2 раза.

Малому бизнесу Северо-Запада банк выдал 88,8 млрд, крупному и среднему - 328,9 млрд рублей, крупнейшему - 257,1 млрд рублей. Наиболее динамичный рост показало кредитование госсектора. Так, по СЗФО рост составил 18%, объём выдачи в этом сегменте составил 184,4 млрд рублей.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

"В 2020 году мы отмечаем рост интереса к проектам государственно-частного партнёрства. Сбербанк поддержал ряд инфраструктурных инициатив, направленных на повышение качества жизни в регионах. В частности, в Архангельской, Калининградской, Мурманской, Новгородской и Вологодской областях в рамках концессионных соглашений будут модернизированы системы ЖКХ".

По различным антикризисным программам, включая кредиты с господдержкой и реструктуризацию, банк в 2020 году выделил корпоративным клиентам на Северо-Западе свыше 70 млрд рублей. Из них 3,6 млрд по программе 0% и 26,2 млрд по кредиту под 2%. В настоящее время банк осуществляет финансирование по программе господдержки под 3% для наименее восстановившихся отраслей.

***

Контакты:

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

Пресс-центр

Тел.: 8-800-707-00-70, доб. 6099-6903, 6099-6904

E-mail: pressa_szb@sberbank.ru

191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2

ПАО Сбербанк - крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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Северо-Западный банк ПАО Сбербанк работает в 11 регионах РФ - Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия, Республика Коми и Ненецкий автономный округ. В настоящее время Северо-Западный банк Сбербанка России располагает самой развитой филиальной сетью в регионе, состоящей из 1289 офисов по обслуживанию клиентов.

Материал предоставлен пресс-службой Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СЗФО Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Республика Коми СЗФО Псковская область СЗФО Новгородская область СЗФО Ненецкий АО

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