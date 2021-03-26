В НАО проложат подводные кабели для высокоскоростного интернета

У берегов Ненецкого округа по трассе Северного морского пути проложат подводный оптоволоконный кабель. Он позволит обеспечить жителей округа качественной связью и высокоскоростным интернетом.

Как сообщила администрация НАО, от кабеля будут сделаны отводы к прибрежным поселкам Амдерма, Бугрино и Индига. В результате там появится возможность работать и учиться дистанционно, пользоваться телемедициной, получать доступ к различным услугам.

Сегодня в целом ряде населенных пунктов НАО работает только спутниковая связь, а наземная представлена лишь в диапазоне 2G и 3G.

Округ относится к регионам, в которые либо слишком дорого, либо вовсе невозможно протянуть высокоскоростные оптоволоконные линии связи в силу их географических особенностей. Подводный кабель решает эту проблему.