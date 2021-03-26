На реке Волхов в Новгородской области произошел разлив нефтепродуктов. Источником разлива может быть судно РТ-318, принадлежащее Новгородскому порту. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Также загрязнению подверглась часть территории порта. По данным правительства Новгородской области, руководство порта взяло на себя обязательства заключить договор со специализированной компанией и начать вывозить зараженный грунт на предназначенный для этого полигон.

Также на реке установлены заградительные боны, которые призваны не допустить распространения нефтяных пятен. Масштабы ЧП и сумма ущерба устанавливаются.

Обеспокоенность в связи с разливом высказывают в соседней Ленинградской области. В регионе на реке Волхов расположен ряд населенных пунктов. Областной водоканал сейчас готовит запасы чистой питьевой воды, чтобы при необходимости снабжать ею граждан.