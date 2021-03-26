В Петербурге застройщиков обвинили в неуплате налогов на 142 млн рублей

В Петербурге ушло в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении топ-менеджмента одной из строительных компаний города. Как сообщает прокуратура Петербурга, в следствии полагают, что из-за действий компании бюджет недополучил более 142 миллионов рублей.

На скамье подсудимых окажутся двое бывших руководителей компании, а также бухгалтер.

Топ-менеджерам вменяют то, что с 2016 по 2018 годы они указывали в декларациях в разделах, касающегося НДС, недостоверные сведения о расходах, вписывали траты на несуществующие компании.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям. Подсудимых обвиняют как в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, так и в пособничестве к этим действиям.