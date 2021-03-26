В Псковской области мужчина на снегоходе провалился под лед

В Псковской области 38-летний мужчина провалился под лед вместе со снегоходом, на котором он ехал по устью реки Великой, в протоке Ворона. Туда он отправился вопреки запрету выходить и выезжать на реку из-за тонкого льда, сообщили в региональном ГУ МЧС.

- Снегоход провалился полностью, мужчина смог выбраться на лед, - отметили в ведомстве.

Дежурно-спасательная группа была немедленно направлена на помощь. Спасатели выехали на судне на воздушной подушке. Благодаря тому, что у мужчины был влагостойкий мобильный телефон, ему удавалось поддерживать связь со спасательной группой и подавать световые сигналы.

В итоге удалось быстро обнаружить пострадавшего. Его передали бригаде скорой медицинской помощи в поселке Муровицы Псковского района с предварительным диагнозом "общее обморожение".

- Прочность льда во многих местах реки великой уже недостаточна для того, чтобы на нем находились люди, а тем более транспорт, - подчеркнули в ГУ МЧС по Псковской области. - Мы призываем всех: будьте осторожны, воздержитесь от выхода на непрочный лед, не подвергайте свою жизнь неоправданному риску! Кроме того, за выход на опасный лед может последовать наказание в соответствии с законом.