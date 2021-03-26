Жительница Петербурга родила первенца в 58 лет

Врачи петербургского перинатального центра №1 приняли роды у 58-летней женщины. Ребенок родился немного недоношенным, но в целом здоров. Для матери это первый ребенок, сообщает KP.Ru.

У петербурженки непростая судьба. Когда ей было 29 лет, ее жених пропал в Афганистане, где тогда шли боевые действия. Женщина решила его ждать и бросила все силы на работу, она занималась гидроэнергетикой. В 31 год стала кандидатом наук, в 39 - доктором. На некоторое время жительница Северной столицы уехала в Дагестан, занималась там развитием гидроэнергетики, также писала научные статьи, участвовала в конференциях.

Три года назад в жизни петербурженки появилась новая любовь. Вместе с мужем они решили родить ребенка и обратились к репродуктивным технологиям.

В Петербурге квоту на ЭКО паре не выделили, сославшись на возраст. Тогда супруги попытали счастье в Москве, там им пошли на встречу. Первая беременность окончилась неудачно - на втором месяце женщина потеряла ребенка. Но пара не сдалась и вновь прошла процедуру.

За развитием беременности стал наблюдать целый пул специалистов. Женщина регулярно проходила обследования и в середине марта врачи предложили рожать.

Роды проходили в перинатальном центре №1 путем кесарева сечения. Операция прошла благополучно. Сейчас роженица готовится к выписке. Единственное, что ее расстраивает, то что ее муж, являющийся гражданином Германии, пока не смог увидеть сына из-за закрытых границ.