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26.03.2021 09:21
Рубрика: Экономика

Аэропорт Симферополя с 28 марта перейдет на летнее расписание

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Аэропорт Симферополя с понедельника 28 марта перейдет на летнее расписание, которое будет действовать до 30 октября 2021 года. В течение семи месяцев рейсы на полуостров и обратно будут осуществлять 15 авиакомпаний по 56 направлениям. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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По сравнению с летом 2020 года, в аэропорту Симферополь добавятся новые прямые рейсы в Липецк, Курган и Надым. Впервые в современной истории будет запущено регулярное авиасообщение с Ухтой. А частота полетов по уже известным и популярным маршрутам летом значительно вырастет.

В частности, рейсы в Крым и обратно из Ханты-Мансийска, Новокузнецка и Иваново будут осуществляться не один раз, а дважды в неделю. Число полетов из Волгограда и Иркутска увеличится с двух до четырех раз в неделю, а из Минеральных Вод - с трех до пяти раз в неделю. Количество прямых рейсов в Крым из Сургута увеличится с двух до 11 в неделю, а из Нижневартовска - с одного до шести в неделю.

- По сравнению с предыдущими годами открытие большого числа региональных направлений в этом сезоне произойдет не в июне, а уже в мае, - говорит гендиректор аэропорта Симферополь Евгений Плаксин. - При этом прямое авиасообщение со многими регионами продлится вплоть до конца октября. Нас ожидает интенсивный летний сезон с большим количеством рейсов.

Международный аэропорт Симферополь с 18 марта 2014 года обслужил более 33 миллионов пассажиров. С 16 апреля 2018 года все рейсы принимаются и отправляются через ультрасовременный аэровокзальный комплекс, рассчитанный на комфортное обслуживание 3650 пассажиров в час. В августе 2020 года установлены рекорды приема и отправки пассажиров за один месяц и в течение суток - 1 166 672 и 44 885 человек соответственно.

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