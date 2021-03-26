ФСБ задержала чиновницу за незаконное распоряжение землей в Астрахани

Сотрудниками УФСБ Астраханской области пресечена деятельность начальника Управления имуществом и земельными ресурсами администрации Лиманского района Надежды Красотиной.

Правоохранители установили, что в прошлом году она незаконно предоставила предпринимателю в собственность два земельных участка стоимостью более 189 тысяч рублей каждый. Оба участка находились в распоряжении администрации. Красотина предоставила их без торгов, за денежное вознаграждение в размере 135 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе УФСБ России по Астраханской области, для незаконного получения этих участков она использовала свою родственницу, которая является инвалидом первой группы и имеет право на получение в собственность одного земельного участка. Затем родственница Надежды Красотиной продала земельные участки предпринимателю.