Кубань на майские праздники посетят полмиллиона туристов

Курорты Краснодарского края на майские праздники ожидают около 500 тысяч туристов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, первые дни мая - это "генеральная репетиция" перед летним сезоном.

- У нас в целом растет турпоток зимой, а также в весенне-осенний период - сейчас на эти месяцы приходится 40 процентов общего числа отдыхающих, - отметил он. - Из исключительно морского курорта Кубань трансформировалась во всесезонный туристический центр.

Из 200 кубанских санаториев 140 работают круглогодично. Летом они загружены практически полностью, а весной - минимум на 70 процентов. Местные здравницы предлагают более 500 уникальных оздоровительных и лечебных программ. Также в Анапе, Геленджике, Сочи, Туапсинском и Темрюкском районах открыты 76 отелей по системе "все включено" и "ультра все включено".