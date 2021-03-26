На Дону саперы уничтожили 300 килограммов снарядов времен ВОВ

Военные саперы обезвредили крупный схрон со снарядами, относящихся к периоду Великой Отечественной войны, у поселка Средний Чир в Ростовской области. Большинство из боеприпасов сохраняли боеготовность.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, военнослужащие извлекли 353 артиллерийских снаряда калибра 37-мм. Такие боеприпасы использовались в немецких противотанковых орудиях. Большая часть боеприпасов, общей массой 300 кг, представляли угрозу из-за вероятности самоподрыва.

Снаряды разминировали, перевезли на полигон и уничтожили.

Всего за три месяца года военнослужащие обезвредили около двух тысяч боеприпасов, обнаруженных на территории округа. Большинство снарядов находят в местах ожесточенных боев времен Великой Отечественной войны - Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Крыму.