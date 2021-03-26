"Ушаковка" планирует на базе университета строительство двух "Технополисов"

Отпраздновав 45-летие, справив новоселье в новом корпусе, Государственный морской университет имени адмирала Федора Федоровича Ушакова наметил еще более масштабные планы. Сегодня в мире началась гонка за безэкипажное судовождение. Все идет к тому, что капитана на мостике заменит компьютер.

А значит, уровень автоматизации будет такой высокий, что потребуется специалист с цифровыми компетенциями, которые бы позволяли использовать такие вещи, как искусственный интеллект или систему принятия решений на основе сложной системы математических моделей.

Это будет специалист с определенным образованием, его, кстати, необходимо быстро трансформировать. Вот именно к такой трансформации сейчас готовятся в университете.

Построив новый корпус, "Ушаковка", по сути, завершила первую фазу этого направления - решила проблему нехватки площадей.

Сергей Кондратьев, доктор технических наук, профессор, ректор ГМУ имени адмирала Ф. Ф. Ушакова: "Университет сегодня начинает реализацию следующей фазы своей стратегии развития - это повышение качества образования. И здесь, опять же, речь пойдет о строительстве. Мы планируем возведение на территории вуза собственного "Технополиса" и уже даже вошли в государственную программу по финансированию этого проекта. Что это такое - "Технополис"? Это корпус для лабораторных работ, где ребята первых трех курсов получат знания по такой наглядной и такой интенсивной технологии, что это кардинально сменит качество образования, именно фундаментального образования в области естественно-научных дисциплин. Это будет наша собственная разработка. Еще через два года мы построим другой "Технополис", тоже для лабораторных работ, но уже по профессиональным, или как раньше мы называли, специальным дисциплинам. Здесь любой курсант получит возможность настраивать, тестировать, ремонтировать, разбираться в устройстве реального оборудования. Это будет прорыв в области качества образования, сделает нашего выпускника сразу намного сильнее, более конкурентоспособным".

Оба эти проекта "Ушаковки" вошли в программу государственного финансирования. Сейчас обсуждаются проекты будущих "Технополисов", начало строительства планируется на 2023 год.