В Ростовской области 12-летний мальчик погиб от случайного выстрела

В Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства смерти 12-летнего мальчика, застреленного из охотничьего ружья "Сайга 12С".

Как сообщает пресс-служба региона СКР, инцидент произошел 24 марта в селе Алексеевка Октябрьского района. В одном из частных домов было обнаружено тело мальчика с огнестрельным ранением. На месте трагедии обнаружено охотничье ружье "Сайга 12С", два патрона и одна стрелянная гильза.

Как сообщили в ведомстве, в ходе расследования допрашиваются очевидцы произошедшего и устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Прокуратурой Ростовской области также организована проверка полноты выполнения родителями, а также учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций.

Кроме того, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о порядке хранения огнестрельного оружия.