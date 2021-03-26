В Сочи завели дело о продаже гостиницы в 30 раз ниже рыночной цены

В Центральном районе Сочи завели уголовное дело в отношении руководства пансионата "Олимпийский-Дагомыс". Участники совета директоров и собрания акционеров обвиняются в злоупотреблении полномочиями.

По информации пресс-службы СКР по Краснодарскому краю, в 2016 году организация подняла вопрос о продаже фирме гостиницы "Олимпийской", которая оценивается свыше 466 миллионов рублей.

Тем не менее неизвестные представители администрации санатория заключили договор купли-продажи на 15,1 миллиона рублей, то есть почти в 30 раз ниже его реальной стоимости. Таким образом, у организации появилась задолженность в 256 миллионов рублей и его объявили банкротом.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Кубани, десять процентов акций пансионата находились в собственности региона.

Нарушение обнаружило надзорное ведомство. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента и круг подозреваемых.