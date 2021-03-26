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26.03.2021 20:18
Рубрика: Общество

В Волгограде скончалась "самая тяжелая" женщина России

Текст: Наталья Коротченко

38-летняя Наталья Руденко из Волгограда, которую называли самой тяжелой в России женщиной из-за веса в 300 кг, ушла из жизни.

Фото: iStock
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Наталья прославилась участием в шоу "Пусть говорят" на Первом канале, где рассказала всей стране о том, что не может похудеть. У нее был любимый человек Иван, с которым она мечтала завести ребенка, но не могла из-за лишнего веса. После выхода передачи Наталье удалось похудеть почти на 100 кг.

Как сообщают РИА Новости, предположительно смерть самой тяжелой россиянки вызвали последствия коронавируса, который она перенесла минувшей осенью. Знакомые погибшей сообщили агентству, что смерть наступила после продолжительной болезни.

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