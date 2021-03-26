Кубок рационализаторов состоится в сентябре в Екатеринбурге

Авторы наиболее удачных проектов повышения эффективности производственных процессов, которым удалось добиться этих результатов в рамках национального проекта "Производительность труда", сразятся за Кубок по рационализации и производительности. Впервые такие соревнования пройдут в Екатеринбурге с 25 по 29 сентября 2021 года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Это решение было принято на заседании оргкомитета мероприятия под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Первый кубок по рационализации и производительности станет частью VIII Национального чемпионата рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WordSkills.

"Движение рационализаторства - составная часть национального проекта, мы его туда включили, - сказал Андрей Белоусов. - Безусловно, для того чтобы движение получило силу и смысл его нужно поставить на системную основу. Необходимо продумать основные треки работы, для того чтобы создать эту систему. Речь идет о методической работе, передаче опыта и поддержке этого движения на уровне руководителей компаний".

Кубок станет соревновательной площадкой по совершенствованию и повышению эффективности процессов производства для работников предприятий - участников нацпроекта "Производительность труда", отметили в Минэкономразвития. Соревнование позволит выявить достижения и лучшие практики наиболее сильных представителей компаний в повышении эффективности их производств, которые в дальнейшем могут быть использованы другими участниками национального проекта.