Кубок рационализаторов состоится в сентябре в Екатеринбурге

Это решение было принято на заседании оргкомитета мероприятия под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Первый кубок по рационализации и производительности станет частью VIII Национального чемпионата рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WordSkills.
"Движение рационализаторства - составная часть национального проекта, мы его туда включили, - сказал Андрей Белоусов. - Безусловно, для того чтобы движение получило силу и смысл его нужно поставить на системную основу. Необходимо продумать основные треки работы, для того чтобы создать эту систему. Речь идет о методической работе, передаче опыта и поддержке этого движения на уровне руководителей компаний".
Кубок станет соревновательной площадкой по совершенствованию и повышению эффективности процессов производства для работников предприятий - участников нацпроекта "Производительность труда", отметили в Минэкономразвития. Соревнование позволит выявить достижения и лучшие практики наиболее сильных представителей компаний в повышении эффективности их производств, которые в дальнейшем могут быть использованы другими участниками национального проекта.