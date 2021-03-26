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26.03.2021 08:58
Рубрика: Происшествия

На Урале экс-главу района заподозрили в махинациях с премиями

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Бывший глава Катав-Ивановского района в Челябинской области заподозрен в незаконном получении премий. Возбуждено уголовное дело по статье о растрате, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

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- Сотрудники региональной Контрольно-счетной палаты выявили, что в период до ухода с поста в начале этого года глава района совершал хищение вверенных ему денежных средств путем издания незаконных распоряжений о начислении себе и подчиненным премиальных выплат на сумму более 300 тысяч рублей, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Этими средствами чиновник распорядился по собственному усмотрению, причинив ущерб муниципальному образованию.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

В отношении подозреваемого проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения, отметили в СК.

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