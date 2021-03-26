Поющему в TikTok челябинскому автослесарю подарили оренбургский платок

Челябинский автослесарь Альберт Галимов, прославившийся в TikTok, получил от минкульта Оренбургской области необычный подарок - пуховый платок, о котором он так проникновенно спел в одном из своих видео. Подарок пришел в челябинское министерство культуры для передачи талантливому исполнителю, сообщили в пятницу в ведомстве.

Работник шиномонтажной мастерской Альберт Галимов покорил интернет исполнением русских песен. Его видеоролики, где певец-самородок без всякого музыкального сопровождения на фоне автомобильных покрышек исполняет "На поле танки грохотали", "Оренбургский пуховый платок" и "Ой, мороз, мороз", набрали в соцсетях около двух миллионов просмотров.

Не остались равнодушными к творчеству челябинского механика в министерствах культуры сразу двух регионов - Оренбуржья и Южного Урала. Певцу решили помочь осуществить его давнюю мечту - выступить с настоящим концертом.

- Сейчас мы обсуждаем этот вопрос с челябинской филармонией, - говорит министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. - У нас есть прекрасный оркестр "Малахит". Его руководитель Виктор Лебедев всегда поддерживает талантливых исполнителей. Думаю, в ближайшее время вопрос решим.