Свердловские врачи вырастили пациентке печень, чтобы удалить опухоль

Новую для свердловской медицинской практики операцию провели в областной клинической больнице №1: пациентке специально увеличили здоровую часть печени, чтобы удалить опухоль из пораженной доли.

"Это очень перспективная методика. Раньше таких больных не брали на операции. Теперь, если у пациента не поражена хоть небольшая часть печени, мы можем дать ей возможность вырасти и затем прооперировать", - говорит завотделением Лев Кардапольцев.

У попавшей на операционный стол женщины был рак толстого кишечника, давший множественные метастазы в печень. Лечение продолжалось почти два года: доктора провели два хирургических вмешательства (в 2019 году, в частности, удалили часть кишечника), химиотерапию.

Далее планировалось вырезать пораженную опухолями правую долю печени. Так как объем левой доли составил 20 процентов от первоначального (а должен был быть не менее 25-ти), медики решили вырастить здоровую часть органа. Ее в итоге удалось увеличить до 29 процентов, после чего стало возможным оперировать пациентку.

"Мы смогли относительно безопасно для пациентки провести операцию по резекции правой доли печени. И хотя она была достаточно сложной, в итоге нам удалось добиться того, что опухолевых очагов в организме не осталось. А проведя компьютерную томографию через неделю после вмешательства, мы увидели, что здоровая левая доля увеличилась еще больше", - цитирует департамент информполитики заведующего отделением Олега Орлова.