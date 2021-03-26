Новости

В Минтрансе не комментируют применение наручников к авиадебоширам 15:19
В Краснодаре водителя "скорой" избили из-за заблокированного проезда 15:17
Вооруженные люди ограбили фургон с золотом и драгоценностями во Франции 15:16
Путин: Руководство в системе здравоохранения РФ отвечает уровню сегодняшнего дня 15:11
В Беларуси рассказали о новой песне для "Евровидения" 15:06
В Москве сделали операцию истощенному 2-летнему ребенку 15:03
В Египте 32 человека погибли при столкновении поездов 15:00
Экспорт вакцины AstraZeneca из Индии на Украину приостановлен 14:57
В вологодском поселке при пожаре погибли четыре человека 14:40
Тюменская область примет финал Кубка мира по лыжным гонкам 2021/22 14:26
Поющему в TikTok челябинскому автослесарю подарили оренбургский платок 14:20
Видеотрансляция: Путин участвует в заседании АНО "Россия - страна возможностей" 14:18
Москвич случайно выбросил с мусором полмиллиона рублей 14:06
Свердловские врачи вырастили пациентке печень, чтобы удалить опухоль 13:49
Сербия будет впускать привившихся от коронавируса без ПЦР и карантина 13:48
Российский арбитр преклонил колено перед матчем Англия - Сан-Марино 13:48
Партия пенсионеров будет сотрудничать с Обществом врачей России 13:44
Песков диагностировал ремиссию в русофобских припадках 13:36
Лукашенко поручил создать самую лучшую вакцину от COVID-19 13:36
Киргизия и Узбекистан урегулировали вопрос границы 13:25
СМИ: Из-за ситуации на Суэцком канале суда начинают идти в обход Африки 13:14
Байдену понадобились шпаргалки на первой пресс-конференции 13:11
Посол Италии попросил отменить ограничения на ввоз пармезана в Россию 13:10
На "Университетской субботе" расскажут о развитии московского транспорта 13:05
В Ростовской области 12-летний мальчик погиб от случайного выстрела 12:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России запустит сбор монет у населения
Банк России запустит сбор монет у населения
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
26.03.2021 13:49
Рубрика: Общество

Свердловские врачи вырастили пациентке печень, чтобы удалить опухоль

Текст: Татьяна Воробьева

Новую для свердловской медицинской практики операцию провели в областной клинической больнице №1: пациентке специально увеличили здоровую часть печени, чтобы удалить опухоль из пораженной доли.

Фото: Пресс-центр Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска
В Ханты-Мансийске впервые провели трансплантацию сердца

"Это очень перспективная методика. Раньше таких больных не брали на операции. Теперь, если у пациента не поражена хоть небольшая часть печени, мы можем дать ей возможность вырасти и затем прооперировать", - говорит завотделением Лев Кардапольцев.

У попавшей на операционный стол женщины был рак толстого кишечника, давший множественные метастазы в печень. Лечение продолжалось почти два года: доктора провели два хирургических вмешательства (в 2019 году, в частности, удалили часть кишечника), химиотерапию.

Далее планировалось вырезать пораженную опухолями правую долю печени. Так как объем левой доли составил 20 процентов от первоначального (а должен был быть не менее 25-ти), медики решили вырастить здоровую часть органа. Ее в итоге удалось увеличить до 29 процентов, после чего стало возможным оперировать пациентку.

"Мы смогли относительно безопасно для пациентки провести операцию по резекции правой доли печени. И хотя она была достаточно сложной, в итоге нам удалось добиться того, что опухолевых очагов в организме не осталось. А проведя компьютерную томографию через неделю после вмешательства, мы увидели, что здоровая левая доля увеличилась еще больше", - цитирует департамент информполитики заведующего отделением Олега Орлова.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Песков передал слова Путина о самочувствии после прививки
Мишустин повысил социальные пенсии на 3,4% с 1 апреля
"Газпром" пообещал достроить "Северный поток - 2" в 2021 году
В МИД назвали ложью заявление генсека НАТО об отказе России от диалога
Посол Италии попросил отменить ограничения на ввоз пармезана в Россию
В школьные учебники добавили тему семьеведения
Опасен ли коронавирус в неживой среде? Комментарий Роспотребнадзора