Тюменская область примет финал Кубка мира по лыжным гонкам 2021/22

Финал Кубка мира по лыжным гонкам следующего сезона состоится в России. Его примет трасса "Жемчужина Сибири" в Тюменской области. Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе, на состоявшейся 26 марта пресс-конференции, накануне чемпионата России.

"Финал Кубка мира пройдет в Тюмени. Начнем готовиться буквально с завтрашнего дня. Старты пройдут в "Жемчужине Сибири", где есть все для проведения соревнований такого уровня", - цитирует Вяльбе ТАСС.

Окончательно календарь следующего сезона будет утвержден осенью 2021 года. В проекте календаря соревнования в Тюменской области должны пройти 18-22 марта 2022 года.

Глава ФЛГР сообщила, что к финалу Кубка мира будет изменена часть трассы. По словам Вяльбе, на финише спринтерского круга слишком длинный спуск. Он дает преимущество спортсмену, который находится позади лидера.