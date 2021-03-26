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26.03.2021 08:18
Рубрика: Спорт

"Рейнджерс" разгромили "Филадельфию" благодаря дублю Бучневича

Текст: Максим Домчев

Две шайбы российского нападающего Павла Бучневича помогли "Нью-Йорк Рейнджерс" крупно победить "Филадельфию" - 8:3.

Фото: AP Photo/Nick Wass
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Героем матча стал форвард "Рейнджерс" Мика Зибанежад, забросивший три шайбы и отдавший три голевые передачи. Молодой защитник Адам Фокс отметился пятью голевыми передачами. На счету Павла Бучневича два точных броска, Артемий Панарин отметился голевой передачей. Восстановившийся после травмы голкипер Игорь Шестеркин отразил 41 бросок из 44.

Гол Кирилла Капризова помог "Миннесоте" одолеть "Сент-Луис" - 2:0. Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" переиграли "Бостон" - 4:3. Российский голкипер Семен Варламов отразил 29 бросков из 32.

"Даллас" с таким же счетом одолел "Тампа-Бэй". Защитник Михаил Сергачев записал на свой счет результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский отразил 37 бросков из 41.

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