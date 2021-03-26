Росморречфлот создаст ведомственный ситуационный центр

В 2021 году Росморречфлот начнет работы по переводу государственных услуг в цифровой формат и созданию ведомственного ситуационного центра, сообщил руководитель Росморречфлота Андрей Лаврищев в ходе заседания итоговой расширенной коллегии ведомства.

Мероприятия будут выполнены в рамках реализации утвержденного ведомственного плана цифровой трансформации. "В 2021 году будут развернуты работы по созданию и совершенствованию информационного обеспечения предоставления государственных услуг в цифровом формате, созданию ведомственного ситуационного центра, внедрения алгоритмов и методов искусственного интеллекта в деятельность систем управления движением судов", - сказал Лаврищев.

Он отметил, что ключевым направлением развития цифровых технологий является разработка интеллектуальных информационных систем. В 2020 году стартовал эксперимент по испытанию автономных судов. "Создана тестовая акватория на Неве и Ладожском озере. ФГУП "Росморпорт" начаты испытания оборудования, установленного на судах технического флота", - отметил руководитель Росморречфлота.