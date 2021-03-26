Рособрнадзор назвал даты контрольных работ для 9-классников

Рособрнадзор опубликовал сроки проведения контрольных работ для 9-х классов, которые пройдут в 2021 году во всех регионах.

В этом году ОГЭ по предметам по выбору отменяется: вместо этих экзаменов для девятиклассников предусмотрены контрольные работы. Доступные предметы: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), информатика.

- Девятиклассники напишут контрольную работу по одному предмету по своему выбору. Прохождение контрольных работ по нескольким предметам не предусматривается, - уточняет Рособрнадзор. - Обучающиеся должны будут подать заявления на участие в контрольной работе с указанием выбранного предмета до 30 апреля 2021 года (включительно). Заявление подается в своей школе. До завершения этого срока участники вправе изменить выбранный ранее учебный предмет, подав повторное заявление.

Даты - единые для всей страны:

18 мая - биология, литература, информатика и ИКТ;

19 мая - физика, история;

20 мая - обществознание, химия;

21 мая - география, иностранные языки.

- Результат контрольной не будет условием допуска 9-классников к государственной итоговой аттестации, однако может быть использован при зачислении в профильные классы, - подчеркивает ведомство. - Рекомендуется выставление полученной за контрольную работу отметки в классный журнал.

Какие будут задания? Варианты контрольной работы будут составляться по моделям ОГЭ 2021 года: они опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений.

Писать контрольные работы девятиклассники будут в своих школах. Порядок организации, проведения и проверки контрольных работ определяется региональными министерствами образования. Контрольная работа начинается в 10:00 по местному времени.