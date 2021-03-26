Власть
26.03.2021 12:20
Текст: Николай Грищенко

Российско-белорусский десант высадился под Могилевом

Фото: Виктория Чернышева Фото: Виктория Чернышева
Виктория Чернышева

На полигоне "Осиповичский" под Могилевом состоялась высадка российских и белорусских десантников. В учениях принимали участие более 100 военнослужащих ВДВ и сил специальных операций РБ.

Фото: Пресс-служба Минобороны РБ
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Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, десантирование сводного отряда проводилось из самолета военно-транспортной авиации Ил-76МД. Учения проводились с боевой стрельбой из различного вида оружия.

На первом этапе учений, которые начались 24 марта, условные боевики окружили одну из парашютно-десантных рот. Для деблокады окруженных часть сводного отряда воздушным способом была доставлена в район движения бандформирования, где организовала засаду. Совместным ударом двух подразделений банда была разгромлена.

Десантники двух стран также тренировались в защите автомобильных колонн от нападений диверсионных групп противника. В ассистентах у ВДВ была крупнокалиберная ствольная артиллерия, РСЗО "Ураган", учебно-боевые Як-130 и вертолеты Ми-8МТВ5. Завершатся совместные учения 27 марта.

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