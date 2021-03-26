Синицина - Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ по фигурному катанию

Чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов захватили лидерство после ритм-танца на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме.

За прокат ученики Александра Жулина получили 88,15 балла, опередив две американские пары: Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,05), а также Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса (85,15).

Еще один российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин допустили ошибку, что отразилось на их результате. Они занимают пятое место (83,02), но попадают в сильнейшую разминку в произвольном танце.

Третья наша пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро идут девятыми (75,58).