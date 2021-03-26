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26.03.2021 18:14
Рубрика: Спорт

Синицина - Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ по фигурному катанию

Текст: Анна Козина
Чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов захватили лидерство после ритм-танца на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме.
Фото: EPA-EFE/Jessica Gow Фото: EPA-EFE/Jessica Gow
Фото: EPA-EFE/Jessica Gow

За прокат ученики Александра Жулина получили 88,15 балла, опередив две американские пары: Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,05), а также Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса (85,15).

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Российский фигурист Коляда стал четвертым в короткой программе на ЧМ

Еще один российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин допустили ошибку, что отразилось на их результате. Они занимают пятое место (83,02), но попадают в сильнейшую разминку в произвольном танце.

Третья наша пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро идут девятыми (75,58).

Спорт Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию-2021

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