СКА вышел в полуфинал Кубка Гагарина, выиграв серию у "Динамо"

Хоккеисты СКА выиграли пятый матч серии у "Динамо" и пробились в полуфинал Кубка Гагарина. В другом противостоянии "Авангард" вышел вперед в противостоянии с "Металлургом".

Пятый матч противостояния СКА и "Динамо" прошел в Санкт-Петербурге. Счет был открыт за пять секунд до первого перерыва. Шайба на счету Евгения Тимкина.

Во втором периоде СКА удалось развить успех и забросить еще две шайбы. Отличились Эмиль Галимов и Игорь Ожиганов, реализовавшие удаления. Именно на большое количество нарушений и сетовал после четвертого матча главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов.

Итоговый результат установил Владислав Цицюра. СКА выиграл серию 4-1 и стал полуфиналистом Кубка Гагарина.

В другом матче "Авангард" переиграл "Металлург" - 4:0. Хет-трик на счету Корбан Найта, еще одну шайбу записал на себя Егор Чинахов.

Таким образом, "Авангард" вышел вперёд в серии - 3-2. Шестая встреча состоится в Магнитогорске 28 марта.