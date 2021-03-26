Федеральный закон от 24 марта 2021 г. N 49-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 17 марта 2021 года

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; N 30, ст. 3020, 3029; N 44, ст. 4298; 2003, N 27, ст. 2700, 2706; N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 13; 2006, N 28, ст. 2975, 2976; N 31, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 46; N 24, ст. 2830, 2833; N 41, ст. 4845; N 49, ст. 6033; N 50, ст. 6248; 2008, N 52, ст. 6226; 2009, N 11, ст. 1267; N 44, ст. 5170; 2010, N 1, ст. 4; N 15, ст. 1756; N 21, ст. 2525; N 27, ст. 3431; N 30, ст. 3989; N 31, ст. 4164, 4193; N 49, ст. 6412; 2011, N 1, ст. 16; N 7, ст. 901; N 23, ст. 3259; N 30, ст. 4598, 4605; N 45, ст. 6334; N 50, ст. 7361, 7362; 2012, N 10, ст. 1162, 1165, 1166; N 24, ст. 3068; N 30, ст. 4172; N 31, ст. 4330, 4331; N 47, ст. 6401; N 49, ст. 6752; N 53, ст. 7637; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3442, 3478; N 30, ст. 4078; N 44, ст. 5641; N 51, ст. 6685; N 52, ст. 6945; 2014, N 6, ст. 554, 558; N 19, ст. 2303, 2310, 2333; N 23, ст. 2927; N 26, ст. 3385; N 30, ст. 4219, 4259, 4278; N 48, ст. 6651; 2015, N 1, ст. 58, 83, 85; N 6, ст. 885; N 10, ст. 1410, 1411; N 21, ст. 2981; N 29, ст. 4391; 2016, N 1, ст. 60, 61; N 14, ст. 1908; N 18, ст. 2515; N 26, ст. 3868; N 27, ст. 4256, 4257, 4258, 4262; N 28, ст. 4559; N 48, ст. 6732; N 52, ст. 7485; 2017, N 14, ст. 2005; N 15, ст. 2135; N 24, ст. 3489; N 31, ст. 4743, 4752, 4799, 4800; N 50, ст. 7558; N 52, ст. 7935; 2018, N 1, ст. 53, 84, 85; N 18, ст. 2569, 2584; N 27, ст. 3940; N 31, ст. 4818; N 45, ст. 6831; N 53, ст. 8446, 8456; 2019, N 14, ст. 1459; N 30, ст. 4108, 4111; N 44, ст. 6175; N 52, ст. 7818; 2020, N 8, ст. 919; N 14, ст. 2030; N 15, ст. 2235; N 42, ст. 6515; N 44, ст. 6894) следующие изменения:

1) пункт 2 части первой статьи 40 изложить в следующей редакции:

"2) органы принудительного исполнения Российской Федерации;";

2) статью 402 дополнить частью четвертой следующего содержания:

"4. В органах принудительного исполнения Российской Федерации полномочия начальника органа дознания осуществляют главный судебный пристав Российской Федерации, главные судебные приставы субъектов Российской Федерации, их заместители, старшие судебные приставы.";

3) в части седьмой статьи 113 слова "судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов" заменить словами "сотрудниками органов принудительного исполнения Российской Федерации";

4) в статье 151:

а) подпункт "в" пункта 1 части второй после слов "таможенных органов Российской Федерации," дополнить словами "сотрудниками органов принудительного исполнения Российской Федерации,";

б) в пункте 4 части третьей слова "Федеральной службы судебных приставов" заменить словами "принудительного исполнения Российской Федерации";

в) дополнить частью четвертой1 следующего содержания:

"41. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных пунктом 2 части второй и частью пятой настоящей статьи, выявленных органами федеральной службы безопасности, в совершении которых обвиняются сотрудники органов принудительного исполнения Российской Федерации, предварительное следствие может производиться следователями органов федеральной службы безопасности.";

5) в части третьей статьи 230 слова "судебных приставов-исполнителей" заменить словами "органы принудительного исполнения Российской Федерации";

6) часть четвертую статьи 257 изложить в следующей редакции:

"4. Сотрудник органов принудительного исполнения Российской Федерации обеспечивает порядок судебного заседания, выполняет распоряжения председательствующего. Требования сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации обязательны для лиц, присутствующих в зале судебного заседания.";

7) в части первой статьи 258 слова "судебного пристава" заменить словами "сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации";

8) в части второй статьи 264 слова "Судебный пристав" заменить словами "Сотрудник органов принудительного исполнения Российской Федерации";

9) в части второй статьи 393 слова "судебному приставу-исполнителю" заменить словами "в органы принудительного исполнения Российской Федерации";

10) в части восьмой статьи 4462 слова "судебному приставу-исполнителю" заменить словами "в органы принудительного исполнения Российской Федерации";

11) в части второй статьи 4463 слова "судебному приставу-исполнителю" заменить словами "в органы принудительного исполнения Российской Федерации";

12) в статье 4465 слова "судебного пристава-исполнителя" заменить словами "сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации";

13) в части второй статьи 4737 слова "судебному приставу-исполнителю" заменить словами "в органы принудительного исполнения Российской Федерации".

Президент Российской Федерации В. Путин