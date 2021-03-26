Власти Таиланда с 1 июля разрешили туристам, сделавшим прививку от коронавируса, по приезду на курортный остров Пхукет не проходить карантин. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра туризма и спорта страны Пипата Ратчакитпракана.

Как заявил министр, экономическая комиссия под председательством премьера королевства Праюта Чан-Очи одобрила предложение делового сообщества Пхукета о необходимости при подготовке к открытию курорта для вакцинированных гостей привить не менее 70 процентов жителей острова.

На них выделят около 930 тысяч доз вакцин от коронавируса. Если эти меры, касающиеся Пхукета, окажутся успешными, то опыт острова распространят и на другие туристические регионы страны, которые, как ожидается, откроются для привитых путешественников только с октября.

Ранее власти Таиланда решили с 1 апреля сократить срок карантина для приезжих в страну с 14 до 10 дней. Также с апреля для иностранцев, сделавших прививку от коронавируса, период обязательного пребывания на карантине будет сокращен до семи дней. Вакцину нужно будет сделать не позднее, чем за 14 дней до приезда в Таиланд, и не ранее, чем за три месяца до прибытия.