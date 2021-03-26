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26.03.2021,  
10:50
Текст:  Светлана Цыганкова

СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта

Второй полет военно-транспортного самолета Ил-112В должен состояться 30 марта. В небо он поднимется с аэродрома Воронежского авиационного завода.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собеседника в авиастроительной отрасли. Он добавил, что в конце января нынешнего года закончили низкочастотные испытания Ил-112В. Потом самолет выкатили на аэродром.

"РГ" уже писала о первом полете самолета, представляла и видео. А потом рассказывала о мерах по снижению массы турбовинтового Ил-112В. Такую задачу конструкторам поставило министерство обороны России.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет в новейшей истории российской авиационной промышленности, который создали "с нуля". Его длина - 24,1 метра, высота - 8,8. Размах крыла - 27,6 метра. Высота полета - до 7,6 тысячи метров. Дальность - 2,4 тысячи километров. Он способен перевозить до пяти тонн груза и предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения.

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