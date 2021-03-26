Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2021 г. N 166 "О внесении изменений в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637"

1. Внести в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 26, ст. 2820; 2012, N 38, ст. 5074; 2013, N 28, ст. 3816; 2014, N 14, ст. 1615; N 27, ст. 3754; N 30, ст. 4288; 2016, N 9, ст. 1249; N 40, ст. 5723; N 50, ст. 7077; 2018, N 12, ст. 1670; 2019, N 22, ст. 2798; N 30, ст. 4292; 2020, N 11, ст. 1529; N 20, ст. 3159), следующие изменения:

а) подпункт "б" пункта 6 изложить в следующей редакции:

"б) участник Государственной программы - соотечественник, достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью, соответствующий требованиям, установленным Государственной программой, и принимающий в ней участие;";

б) пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Участнику Государственной программы выдается свидетельство участника Государственной программы, подтверждающее его участие в Государственной программе, сроком на пять лет. По истечении срока действия свидетельства участника Государственной программы соотечественник утрачивает статус участника Государственной программы, а члены его семьи, указанные в свидетельстве, - статус членов семьи участника Государственной программы. Образец бланка свидетельства участника Государственной программы, его описание, а также правила заполнения, замены, учета и хранения указанного свидетельства утверждаются Правительством Российской Федерации.";

в) дополнить пунктом 182 следующего содержания:

"182. В случае смерти, признания в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявления умершим участника Государственной программы за лицами, указанными в свидетельстве участника Государственной программы, сохраняется статус членов семьи участника Государственной программы.";

г) в подпункте "а" пункта 19 слова "таможенным законодательством Таможенного союза" заменить словами "правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании";

д) в пункте 20:

в подпункте "а" слова "включая оплату проезда и провоз личных вещей" заменить словами "в том числе на оплату проезда и провоза личного имущества, включая транспортные средства,";

подпункт "г" после слов "установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации" дополнить словами "для трудоспособного населения";

дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

"е) на компенсацию расходов на уплату государственной пошлины за совершение нотариальных действий по свидетельствованию верности перевода личных документов переселенцев, необходимых для оформления их правового статуса на территории Российской Федерации, и (или) подлинности подписи переводчика. Компенсация выплачивается в случае, если участник Государственной программы или его супруга (супруг) является многодетным родителем в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации, выбранного для переселения участником Государственной программы.";

е) пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23. Размер государственных гарантий и социальной поддержки, порядок их предоставления утверждаются Правительством Российской Федерации.";

ж) дополнить пунктом 231 следующего содержания:

"231. В случае утраты переселенцем статуса участника Государственной программы или статуса члена семьи участника Государственной программы, его смерти, признания в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявления умершим государственные гарантии и социальная поддержка в отношении такого лица не предоставляются.";

з) в пункте 29 слова "в соответствии с подпунктами "а" - "в" и "д" пункта 20" заменить словами "в соответствии с подпунктами "а"- "в", "д" и "е" пункта 20";

и) дополнить пунктом 291 следующего содержания:

"291. В случае смерти, признания в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявления умершим участника Государственной программы или члена его семьи понесенные государством затраты, связанные с предоставлением участнику Государственной программы или члену его семьи государственных гарантий и социальной поддержки, взысканию не подлежат.";

к) в пункте 40 слова "уплату консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов, связанных с оформлением визы и приемом заявления о выдаче разрешения на временное проживание," исключить, после слов "провоз личного имущества" дополнить словами ", включая транспортные средства,";

л) из пункта 42 слова "уплату консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов, связанных с оформлением визы и приемом заявления о выдаче разрешения на временное проживание," исключить;

м) пункт 43 признать утратившим силу;

н) в пункте 44 слова "таможенным законодательством Таможенного союза" заменить словами "правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании";

о) пункты 45 и 64 признать утратившими силу.

2. Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.

3. Признать утратившим силу пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 14 сентября 2012 г. N 1289 "О реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 38, ст. 5074) в части, касающейся изложения в новой редакции пунктов 43, 45 и 64 Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом".

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин