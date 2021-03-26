Совбез одобрил проект основ госполитики по международной кибербезопасности

По словам Патрушева, в проекте документа актуализированы глобальные угрозы в сфере информатизации. В частности, там отмечено, что "информационно-коммуникационые технологии всё шире используются в террористических и экстремистских целях, в том числе для пропаганды терроризма и привлечения к террористической деятельности новых сторонников. Растет число преступлений в сфере компьютерной информации".

Как отметил Патрушев, впервые обозначены угрозы, связанные с проведением компьютерных атак на информационные ресурсы государств, в том числе на критическую информационную инфраструктуру.

В проекте документа говорится также и о том, что цифровые технологии стали активнее применяться в военно-политической сфере с целью вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

"Отдельные государства, стремясь сохранить доминирование, намеренно ограничивают доступ развивающихся стран к передовым технологиям для усиления их экономической и политической зависимости", - сообщил секретарь Совбеза.

По его словам, для нейтрализации нарастающих угроз подтверждена нацеленность России на активизацию международного сотрудничества и на создание международного правового режима регулирования деятельности государств в информационном пространстве. Прежде всего, как отметил Николай Патрушев, все это необходимо "для обеспечения цифрового суверенитета независимых государств и предотвращения межгосударственных конфликтов с использованием информтехнологий".

По его словам в ближайшее время документ будет представлен на утверждение президенту России, а затем опубликован.