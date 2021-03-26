Постановление правительства Санкт-Петербурга от 24 марта 2021 года № 143 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Санкт-Петербурге на 2021 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Санкт-Петербурге на 2021 год:
на душу населения - 11910 руб. 40 коп.;
на трудоспособное население - 13 073 руб. 80 коп.;
на пенсионеров - 10 280 руб. 30 коп.;
на детей - 11 607 руб. 50 коп.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31.12.2021.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева О.Н.
Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов
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