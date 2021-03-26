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26.03.2021 23:49
Рубрика: Спорт

Туктамышева расплакалась от счастья после объявления оценок на ЧМ

Текст: Анна Козина

Елизавета Туктамышева расплакалась, когда увидела оценки за прокат и поняла, что попала на пьедестал чемпионата мира в Стокгольме.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Туктамышева откатала произвольную программу с падением. Причем подвел ученицу Алексея Мишина тройной флип. Но свой коронный аксель она исполнила прекрасно. Каскад "тройной аксель - двойной тулуп" получился с маленькой помаркой - через "тройку".

Лиза набрала за произвольную программу 152,38 балла и 220,46 балла в сумме за два выступления.

Напомним, что в 2015 году на этой арене в Стокгольме Туктамышева выиграла чемпионат Европы. В том же году она завоевала "золото" чемпионата мира.

Спорт Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию-2021 РГ-Видео

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