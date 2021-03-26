Туктамышева расплакалась от счастья после объявления оценок на ЧМ

Елизавета Туктамышева расплакалась, когда увидела оценки за прокат и поняла, что попала на пьедестал чемпионата мира в Стокгольме.

Туктамышева откатала произвольную программу с падением. Причем подвел ученицу Алексея Мишина тройной флип. Но свой коронный аксель она исполнила прекрасно. Каскад "тройной аксель - двойной тулуп" получился с маленькой помаркой - через "тройку".

Лиза набрала за произвольную программу 152,38 балла и 220,46 балла в сумме за два выступления.

Напомним, что в 2015 году на этой арене в Стокгольме Туктамышева выиграла чемпионат Европы. В том же году она завоевала "золото" чемпионата мира.