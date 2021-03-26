Ученые разобрались в сновидениях осьминогов

Снятся ли осьминогам сны и, если да, то какие? Таким вопросом задались ученые из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Норти в Бразилии и после продолжительного исследования внесли в эту тему некоторую ясность.

В рамках опубликованного в журнале iScience исследования, которое цитирует Gazeta.Ru, ученые понаблюдали за сном четырех подопытных взрослых головоногих. Для оценки глубины погружения в сон им включали видео с плавающим крабом и постукивали молотком по аквариуму. Исследователи обратили внимание, что в этот момент подопытные моллюски остались равнодушными к внешним раздражителям.

В итоге удалось установить, что у осьминогов, как и у людей, есть фазы медленного и быстрого сна. В первом случае они остаются неподвижными и бесцветными, а во втором они темнели, присоски на их щупальцах сокращались, а глаза двигались. Удалось зафиксировать и регулярность этих циклов - они повторялись каждые 30-40 минут, при этом фаза быстрого сна занимала всего около 40 секунд.

Вывод, к которому пришли бразильские исследователи, таков: если осьминогам и снятся сны, то очень простые, и этот процесс должен помогать головоногим упорядочивать воспоминания. Ученые рассчитывают продолжить свою работу с осьминогами, уделив внимание и изучению сна каракатиц.