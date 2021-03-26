Украина начнет поставки воды в Крым только в случае гумкатастрофы

Нынешние власти Украины считают возможным возобновление поставок воды в Крым только в том случае, если на полуострове случится гуманитарная катастрофа. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил представитель Киева в Трехсторонней контактной группе, бывший президент страны Леонид Кравчук.

Бывший украинский президент отметил, что вопрос с поставками воды не относится к компетенции Украины. "Поэтому вопрос по воде может быть отдельно рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы, а не вообще дай воду, потому что этого хочет Россия. Но дело же не в том, чего хочет Россия. А дело в том, какие существуют правила в мире. Мы тут ничего не придумываем", - заявил Леонид Кравчук

При этом Кравчук признался, что лично он не хотел бы, чтобы люди пострадали от гуманитарной катастрофы. "Я уважаю жизнь людей", - добавил экс-президент, отметив при этом, что даже если катастрофа случится, то Киев не начнет поставки воды сразу, а только после согласования выгодных для себя условий и требований.