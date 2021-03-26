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26.03.2021 09:00
Рубрика: В мире

С надеждой на движение вперед

Секрет роста китайской экономики - в заботе о народном благосостоянии
Текст: Ци Ли, Чжан Чжолинь
Российская газета - Спецвыпуск № 65(8416)
Рост на 2,3 процента в годовом выражении - до 101 триллиона 598 миллиардов 600 миллионов юаней (около 15,7 триллиона долларов) - таковы показатели ВВП Китая по итогам прошедшего года. Их приводит Бюллетень о социально-экономическом развитии КНР за 2020 год, опубликованный Государственным статистическим управлением КНР в конце февраля. В 2020 году добиться таких показателей было очень непросто.

Несомненно, что предпосылкой роста ВВП были противоэпидемические успехи Китая. Благодаря принятым мерам во втором квартале 2020 года китайская экономика стала расти, в стране нормализовалось социально-экономическое развитие.

В чем же секрет? Прежде всего в мерах, предпринятых для обеспечения народного благосостояния. Здесь действует простая логика: предприятия и другие рыночные субъекты смогли выжить прежде всего благодаря поддержке государства. В результате сохранились рабочие места, стабилизировались доходы населения, укрепились реально располагаемые доходы и спрос.

В 2020 году в Китае было создано 11 миллионов 860 тысяч новых рабочих мест. По итогам минувшего года уровень безработицы среди городского населения страны составил 5,2 процента, уровень зарегистрированной безработицы - 4,2 процента. Оба показателя ниже прогнозируемых. Среднедушевой ВВП в Китае второй год подряд превышает 10 тысяч долларов.

Непрерывное восстановление ки- тайской экономики стало главной движущей силой для стабилизации и дальнейшего развития глобальной экономики. Китай делает огромный вклад в глобальную борьбу с коронавирусом. Единый промышленный комплекс, производственная цепочка и бесперебойная логистическая система, обеспечивая надежные поставки противоэпидемических материалов и товаров широкого потребления, удовлетворяют спрос почти всего мира.

Фото: Медиакорпорация Китая

Согласно статистике, в 2020 году Китай впервые стал крупнейшим торговым партнером ЕС, обогнав США. А также снова стал крупнейшим торговым партнером США, обойдя Мексику. В прошлом году общий объем торгового оборота Китая и стран инициативы "Один пояс и один путь" увеличился на один процент по сравнению с 2019 годом. Это свидетельствует о том, что китайская экономика - в авангарде восстановления, а Китай - мощный фактор стабилизации глобальной производственной цепочки и цепи поставок.

Вместе с тем, Китай непрерывно наращивает масштабы внешней открытости, что предоставляет исключительные возможности для инвестиций. В 2020 году фактическое использование иностранного капитала в Китае достигло триллиона юаней, что на 6,2 процента больше по сравнению с 2019 годом. В частности, в сфере высоких технологий объемы фактического использования иностранного капитала выросли на 11,4 процента по сравнению с предыдущим годом. На фоне пандемии COVID-19 в глобальном масштабе китайский рынок стал самым привлекательным инвестиционным направлением для международного капитала.

Фото: Reuters

Восстановление Китая укрепило уверенность в восстановлении развития экономики всего мира. Из расчета среднегодового валютного курса в 2020 году удельный вес китайской экономики, как ожидается, превысит 17 процентов от общего объема мировой экономики. По предварительным подсчетам, в 2021 году тенденция восстановления китайской экономики продолжится. Как отмечается в статье, опубликованной на днях международным информационным агентством Bloomberg, в ближайшие несколько месяцев ожидается продолжительный рост показателей экономического развития Китая. На это обращают свое внимание и возлагают надежды большинство авторитетных экономистов и инвестиционных компаний.

Фото: Reuters

К настоящему времени эпидемическая ситуация и перспективы экономического развития остаются неясными. В этих неопределенных условиях тем не менее формируются возможности для развития КНР. Экономическая обстановка в Китае, скорее всего, не изменится: в этом году страна начинает новую, 14-ю пятилетку, нацеленную на достижение более высококачественного, более справедливого, более устойчивого и более безопасного социально-экономического развития.

Фото: EPA
Фото: АР
Фото: Reuters
В мире Восточная Азия Китай

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