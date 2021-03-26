В "Единой России" дадут оценку инциденту с депутатом Геттой

В "Единой России" дадут оценку инциденту на авиарейсе с депутатом Госдумы Антоном Геттой, заявил глава фракции Сергей Неверов. Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что во время рейса Москва - Казань депутат и еще один пассажир бизнес-класса якобы устроили дебош на борту, мешая экипажу и остальным пассажирам.

"По возвращении с региональной недели, конечно, я с ним предварительно побеседую, а дальше в зависимости от развития ситуации будут приниматься какие-то решения", - передает "Интерфакс" слова Неверова.

Отмечается, что "региональная неделя", когда депутаты выезжают в регионы, от которых избраны в ГД, начнется с 29 марта.