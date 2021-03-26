В Египте 32 человека погибли при столкновении поездов

На юге Египта столкнулись два пассажирских поезда. В результате трагедии погибли 32 человека, еще 66 ранены, сообщают в минздраве страны.

По данным газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", ЧП произошло в провинции Сохаг, расположенной на юге от Каира.

В результате столкновения перевернулись три вагона.

На место происшествия уже направлены 36 машин скорой помощи - они доставляют пострадавших людей в ближайшие больницы.

Министр транспорта Египта Камель аль-Вазир уже распорядился задержать машинистов поездов.

BREAKING: At least 32 killed, more than 60 injured in Egypt train collision - health ministry pic.twitter.com/nolFaZnC4W — BNO News (@BNONews) March 26, 2021

Новость дополняется