В Египте 32 человека погибли при столкновении поездов

На юге Египта столкнулись два пассажирских поезда. В результате трагедии погибли 32 человека, еще 66 ранены, сообщают в минздраве страны.
По данным газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", ЧП произошло в провинции Сохаг, расположенной на юге от Каира.
В результате столкновения перевернулись три вагона.
На место происшествия уже направлены 36 машин скорой помощи - они доставляют пострадавших людей в ближайшие больницы.
Министр транспорта Египта Камель аль-Вазир уже распорядился задержать машинистов поездов.
BREAKING: At least 32 killed, more than 60 injured in Egypt train collision - health ministry pic.twitter.com/nolFaZnC4W— BNO News (@BNONews) March 26, 2021
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